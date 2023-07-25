Команда еще несколько дней, чтобы лучше подготовиться к матчу первого тура украинского первенства. Однако бело-синюю футболку могут надеть еще не все. Речь идет о Сергее Булеце.

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"Мистер" не видит в нем динамовца

Чемпион мира не смог убедить Мирчу Луческу. Потому футболисту группы атаки нужно искать себе новую команду. По информации издания, 25 июля Булеца должен был пройти медосмотр в польском клубе Заглембе. Пока новой информации нет.

Напомним, что у Сергея есть контракт с киевлянами, истекающий 30 июня 2024 года. Его трансферную стоимость оценивают в 2 миллиона евро (данные Transermarkt).

Однако Динамо тоже не пальцем сделано. Киевляне не готовы полностью прощаться с 24-летним хавбеком. "Бело-синие" хотят отдать Сергея в годовую аренду в польский клуб. Ведь "Мистер" не видит Булецу в команде, а тем более в стартовом составе.

Напомним, что с июля 2021 года Булец находился в аренде в луганской Заре, где прекрасно проявил себя. В прошлом сезоне-2022/2023 Сергей провел 30 матчей, в которых отличился 7 голами и 9 ассистами.

Любопытно! Сергей Булеца является воспитанником киевского Динамо, но до сих пор не провел за первую команду киевлян ни одного официального матча.

Сергей Булеца – футболист, недооцененный Луческу

Воспитанник киевского клуба, который в 2019-м уехал в аренду в Днепр.

В 2020-м тоже был арендован днепрянами, а уже в следующем году вернулся в Динамо. В составе Днепра-1 Булеца отыграл 51 матч – 10 мячей и 7 результативных передач.

1 июля 2021 года Сергей ушел в аренду у Зарю, за которую провел больше всего матчей в карьере – 54 поединка (9 голов и 13 голевых передач).

Имеет в своем активе 15 официальных матчей с юношеской командой Динамо U-19 и 3 поединка в футболке сборной Украины.

К слову. Матч первого тура УПЛ-2023/2024 Динамо – Минай начнется 30 июля в 17:00.