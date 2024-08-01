В среду, 31 июля, киевское Динамо сыграло второй матч против Партизана в рамках раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевляне в "сухую" разгромили соперника со счетом 0:3.

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Комментарий Ваната о победе над Партизаном

Нападающий Динамо поделился своими эмоциями от победы.

Эмоции очень положительные, но нет даже сил, чтобы как-то их охарактеризовать. Довольны, что прошли дальше, выиграли уверенно оба матча, да еще и у такого соперника, на которого мотивация была запредельная. Конечно, все читают новости, и то, что происходило в течение этих двух игр, какое было напряжение в соцсетях и в Интернете, все все понимали. Поэтому хорошо, что удалось выиграть, тем более настолько уверенно,

– рассказал футболист.

Справка. Во втором матче Владислав Ванат отметился забитым мячом, открыв счет в матче.

Напомним, что по результатам сезона-2023/2024 Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ.