У середу, 31 липня, київське Динамо зіграло другий матч проти Партизана в межах раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни в "суху" розгромили суперника з рахунком 0:3.

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Коментар Ваната про перемогу над Партизаном

Нападник Динамо поділився своїми емоціями від перемоги.

Емоції дуже позитивні, але немає навіть сил, аби якось їх схарактеризувати. Задоволені, що пройшли далі, виграли впевнено обидва матчі, та ще й у такого суперника, на якого мотивація була позамежна. Звичайно, всі читають новини, і те, що відбувалося протягом цих двох ігор, яке було напруження в соцмережах та в Інтернеті, всі все розуміли. Тому добре, що вдалося виграти, тим паче настільки впевнено,

– розповів футболіст.

Довідка. У другому матчі Владислав Ванат відзначився забитим м'ячем, відкривши рахунок у матчі.

Нагадаємо, що за результатами сезону-2023/2024 Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ.