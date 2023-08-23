Шанс всегда есть: игрок, которого со скандалом выперли из Полесья, перебрался в амбициозный клуб УПЛ

Владислав Вакула сумел найти новое место трудоустройства. Вингеру возникли серьезные проблемы в предыдущей команде.

Владислав Вакула стал игроком Черноморца. Футболист травил во многие скандалы в свое время.

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Нужно становиться лидером команды

Владислав Вакула все же нашел возможность продолжить карьеру на самом высоком украинском уровне. Вингер с серьезными проблемами вылетел из житомирского Полесья, ставящего перед собой высокие цели в Украинской Премьер-лиге.

Дело в том, что Вакула попал в скандал после празднования чемпионства Полесья в Первой лиге, потому что вингер в состоянии алкогольного опьянения принял участие в драке. Клуб в одностороннем порядке расторг контракт с игроком, не заявив его на сезон.

Но вот Черноморец решил прижать Вакулу к себе, дав ему шанс. "Моряки" договорились об аренде Владислава на пол сезона, который и так бы не имел возможности сыграть за Полесье. То есть основное соглашение между одесситами и футболистом рассчитано до конца 2023-го года, но у Черноморца будет опция продлить ее действие до конца сезона. Вакула дебютирует в состоянии одесситов в кубковом поединке против Левого Берега (который состоится 23 августа), поскольку уже попал в основной состав команды.

Состав Черноморца на игру / инстаграмм "моряков"

Проколы Вакулы

Зимой 2021 года Владислав должен был стать игроком Десны. Однако главный тренер черниговского коллектива Александр Рябоконь отказался от футболиста из-за грубого нарушения спортивного режима. Футболист провел в команде всего две недели.

В начале февраля того же 2021 года Вакула снова попал в скандал, поскольку стал участником ДТП в Мариуполе. Владислав находился в состоянии алкогольного опьянения. ФК Мариуполь сразу отказался от продления аренды своего лучшего футболиста.

Свой своенравный характер талантливый вингер продемонстрировал и в состоянии гранда украинского футбола. Вакула устроил конфликт в Шахтере с одним из своих одноклубников. Игорь Йовичевич, на момент еще бывший главным тренером "кротов", не захотел портить микроклимат в команде поэтому решил попрощаться с Вакулой.