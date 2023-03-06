Поворот не туда: нападающий киевского Динамо попал в серьезное ДТП
Источник:ДаТакое
Футболист столичного коллектива попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Из-за инцидента игрок не смог помочь Динамо в матче в рамках УПЛ.
Форвард киевского Динамо Владислав Супряга стал жертвой ДТП. Украинский футболист переживает черную полосу в своей жизни.
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Сложный период Супряги
Столичный коллектив и так переживаю нехватку форвардов, ко всему счастью Владислав Супряга отсутствовал в заявке киевского Динамо на сенсационно проигранный матч Ингульцу (2:0) в рамках 16-го тура УПЛ. Украинский нападающий не смог принять участие не из-за своей не самой лучшей физической формы, решение вообще не стояло за главным тренером киевлян Мирчей Луческу. На отсутствие Супряги на матчи повлияло не футбольное событие.
История достаточно неожиданная. В преддверии матча с Ингульцем Влад Супряга попал в ДТП. Говорят, где-нибудь на Столичном шоссе, хотя это не точно. ДТП было точно. Важно, что сам футболист не пострадал, хотя машина пострадала конкретно. Теперь вместо конкуренции Рамирес должен ремонтировать свою иномарку премиум-класса. Поворот не туда
– рассказал Михаил Спиваковский.
Карьера нераскрытого таланта
- Начал путь Владислав в рядах Днепра, однако заявить о себе ему удалось в составе СК Днепр-1. Тогда юным форвардом заинтересовался ряд европейских клубов и главными претендентами на нападающего были Динамо и Аякс. Супряга выбрал киевский коллектив, поскольку его девушка не желала, чтобы юный Владислав переезжал заграницу.
- В столичном коллективе Супряге откровенно не пошло. За весь период пребывания в составе киевлян Владислав забил всего два гола. Логично, что нападавшего решили отдать в аренду. Сначала Супряга отправился в Днепр-1, где за такое же сыгранное количество матчей, как и у Динамо (25), смог забить 14 голов (в том числе Владислав отличился в хет-триком в ворота "бело-синих").
- Казалось, что Динамо просто коллектив, не подходящий Супряге. Владислав перешел на правах аренды в итальянскую Сампдорию, видевшую перспективу футболиста, однако в состоянии иностранной команды Супряга провел только один неполный матч.
- Последний свой гол в официальных матчах Супряга забивал в сентябре 2020 года в квалификационном матче в ЛЧ против Гента. Первую часть текущего сезона УПЛ Владислав пропустил из-за травмы.
- С позитива, Супряга выигрывал чемпионат мира по сборной Украины U-20. К тому же Владислав в финальном поединке отличился дублем. Также из наград в активе Супряги Кубок Украины, Суперкубок Украины и чемпионство УПЛ.