Владислав Сиренко – Камил Соколовски: где смотреть онлайн бой непобедимого украинца
Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко вечером 6 марта проведет очередной бой. Сиренко встретится с представителем Польши Камилом Соколовски. Посмотреть бой можно в Украине.
Источник:24 канал
Поединок Сиренко и Соколовски состоится в Киеве в ACCO International. 26-летний Сиренко проведет защиту титула WBC Asia.
Кстати Украинский боксер Владислав Сиренко получил титул WBC Asia в бою в Киеве
Где смотреть бой
Бой Владислав Сиренко – Камил Соколовски в Украине покажет телеканал "Интер". В 23: 00 на канале начнется программа "Большой бокс: Владислав Сиренко vs Камил Соколовски".
После программы будет показан бой Сиренко – Соколовски в прямом эфире.
Анонс боя Сиренко – Соколовски
- Сиренко провел уже 15 поединков на профессиональном ринге. Наш боксер все бои выиграл, 13 из которых завершил нокаутом.
- Его соперник – 34-летний Соколовски провел 32 поединка и только в 10 побеждал. В его пассиве 20 поражений и 2 ничьи.
Поделиться новостью