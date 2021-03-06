Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко вечером 6 марта проведет очередной бой. Сиренко встретится с представителем Польши Камилом Соколовски. Посмотреть бой можно в Украине.

Поединок Сиренко и Соколовски состоится в Киеве в ACCO International. 26-летний Сиренко проведет защиту титула WBC Asia.

Кстати Украинский боксер Владислав Сиренко получил титул WBC Asia в бою в Киеве

Где смотреть бой

Бой Владислав Сиренко – Камил Соколовски в Украине покажет телеканал "Интер". В 23: 00 на канале начнется программа "Большой бокс: Владислав Сиренко vs Камил Соколовски".

После программы будет показан бой Сиренко – Соколовски в прямом эфире.

Анонс боя Сиренко – Соколовски