Непереможний український боксер Владислав Сіренко ввечері 6 березня проведе черговий бій. Сіренко зустрінеться з представником Польщі Камілом Соколовскі. Переглянути бій можна в Україні.

Поєдинок Сіренка та Соколовскі відбудеться у Києві в ACCO International. 26-річний Сіренко проведе захист титулу WBC Asia.

До речі Український боксер Владислав Сіренко здобув титул WBC Asia в бою в Києві

Де дивитися бій

Бій Владислав Сіренко – Каміл Соколовскі в Україні покаже телеканал "Інтер". О 23:00 на каналі розпочнеться програла "Великий бокс: Владислав Сіренко vs Каміл Соколовські".

Після програми буде показано бій Сіренко – Соколовскі у прямому ефірі.

Анонс бою Сіренко – Соколовскі