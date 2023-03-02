В последний момент луганская Заря подписала двух футболистов юношеских клубов. Команду пополнили Владислав Погорелый и Виталий Мороховец.

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Омоложение состава

Последний выступал за полтавскую Ворсклу U-19, где играл на позиции центрального защитника.

Погоревший до этого поиграл за донецкий Шахтер U-19, где был лучшим бомбардиром юношеского первенства Украины. В 14 сыгранных поединках нападающий наколотил 16 голов. Оба футболиста с 2003 года рождения.

Отметим, что 1 марта луганский клуб объявил о трех других трансферах. Теперь в черно-белой футболке будут выступать сразу два игрока, связанных с киевским Динамо Никита Бурда и Павел Полегенько. Также клуб из Луганска оформил переход нападающего сборной Панамы Эдуардо Герреро.

Важно! В Украине закрылось трансферное окно. Однако клубы могут подписывать контракт со свободными агентами и дозаявлять на матчи УПЛ.

Заря продолжает борьбу за награды УПЛ. Луганский клуб после первого круга чемпионата идет на 4-й позиции, имея в своем активе 28 баллов. Отставание от третьего места, занимаемое Динамо, составляет 2 пункта. Ко второму Шахтеру – 5 очков.

Лидером УПЛ является Днепр-1, заработавший за первый круг 35 баллов.