В останній момент луганська Зоря підписала двох футболістів юнацьких клубів. Команду поповнили Владислав Погорілий та Віталій Мороховець.

До теми Зоря підписала двох вихованців Динамо та нападника збірної Панами перед рестартом УПЛ

Омолодження складу

Останній виступав за полтавську Ворсклу U-19, де грав на позиції центрального захисника.

Натомість Погорілий до цього пограв за донецький Шахтар U-19, де був найкращим бомбардиром юнацької першості України. У 14 зіграних поєдинках нападник наколотив 16 голів. Обидва футболісти з 2003 року народження.

Відзначимо, що 1 березня луганський клуб оголосив про три інші трансфери. Тепер у чорно-білій футболці виступатимуть одразу два гравці, які пов'язані з київським Динамо Микита Бурда та Павло Полегенько. Також клуб із Луганська оформив перехід нападника збірної Панами Едуардо Герреро.

Важливо! В Україні закрилось трансферне вікно. Однак клуби можуть підписувати контракт із вільними агентами та дозаявляти на матчі УПЛ.

Зоря продовжує боротьбу за нагороди УПЛ. Луганський клуб після першого кола чемпіонату йде на 4-й позиції, маючи у своєму активі 28 балів. Відставання від третього місця, яке посідає Динамо, складає 2 пункти. До другого Шахтаря – 5 очок.

Лідером УПЛ є Дніпро-1, який заробив за перше коло 35 балів.