Уже в пятницу, 3 марта, в УПЛ стартует второй круг сезона. Клубы используют последнюю возможность усилить склады и проверить трансферы.

По теме Потребовался год для этого: украинская команда провела дерусификацию эмблемы

Активной на трансферном рынке луганская Заря. Только 1 марта команда ван Леувена усилилась тремя игроками. Футболистами Зари стали Павел Полегенько, Никита Бурда и Эдуардо Герреро.

Первые двое являются защитниками. Легко – воспитанник Динамо, не сыгравший за киевлян ни одного поединка. Павел выступал за Говерлу, Звезду, Мариуполь, Десну, Ингулец и Львов. Также на его счету два матча за молодежную сборную Украины.

Никита Бурда является более известным исполнителем. Он тоже выпускник академии Динамо. Во взрослой команде киевлян центрбэк играл с 2015 года. Вместе с "Динамо" он дважды становился чемпионом Украины и побеждал в Кубке. За национальную команду Украины Никита сыграл семь матчей.

Читайте также Сердце три раза останавливалось: журналист сообщил подробности инфаркта у футболиста Зари

В свою очередь, Герреро усилил нападение Зари, ведь играет на позиции центрфорварда. 23-летний панамец перебрался в УПЛ из иерусалимского Бейтара, а ранее выступал еще в трех израильских клубах. За сборную Панамы Эдуардо сыграл пять матчей.

Напомним, что после первого круга Заря занимает четвертую строчку в УПЛ, отставая от третьего Динамо на два балла. В первом весеннем матче подопечные ван Леувена будут противостоять Ворскли.