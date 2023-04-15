Украинцы забивали за Зиру в домашнем матче против Сабаила (3:1) в рамках 30-го тура чемпионата Азербайджана. В составе команды-победителя отличился еще один игрок, связанный с Украиной, пишет 24 Канал.

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Открыл счет голов в матче Владислав Кулач, отличившийся на 52-й минуте встречи. Украинский нападающий подхватил мяч на линии штрафной соперника и выстрелил в нижний дальний угол ворот. Таким образом, Кулач и оформил свой дебютный гол в футболке азербайджанской Зиры. До этого он провел за свою новую команду три поединка без забитых мячей. Правда, у них Владислав отыграл всего 27 минут.

Под занавес матча смог отличиться игрок молодежной сборной Украины Эльдар Кулиев. Универсальному футболисту не нужно было прилагать много усилий, чтобы забить гол. Партнер по команде Эльдара выкатил ему мяч на пустые ворота, поэтому бывшему игроку Миная оставалось не прогадать в простой ситуации, с чем он справился, забив свой второй гол за азербайджанский коллектив.

Любопытно. Вместе с украинцами за Зиру забивал Рустам Ахмедзаде, в свое время защищавший цвета закарпатского Миная. Также игрок сменил футбольное гражданство с украинского на азербайджанское.

Обзор матча Зира – Сабаил (гол Кулача с 3:15, гол Кулиева с 6:55):