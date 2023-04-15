Второй матч подряд не покидает поле без результативного действия капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Благодаря ассисту украинца его клуб сумел одолеть Аль-Васл в полуфинале Кубка президента ОАЭ. Правда, произошло это при достаточно курьезных обстоятельствах.

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Сам не забил, но помог партнеру

Украинский вингер вышел в стартовом составе и на 23-й минуте принял участие в голевой атаке. Сначала Андрей не дотянулся до верховой подачи с фланга, а затем промахнулся по мячу, находясь в нескольких метрах у ворот. Однако благодаря отскоку от ноги Ярмоленко мяч попал к партнеру по команде, забившему победный гол.

Курьезный момент развеселил Андрея, с улыбкой воспринявшего свой промах. Опытный вингер не мог понять, как он мог не попасть по мячу.

Видео забавного ассиста Ярмоленко

Отметим, что Аль-Айн с 29-й минуты играл в меньшинстве. Однако это не помешало подопечным Реброва одержать важную победу, выведшую их в финал Кубка президента ОАЭ. Первая игра соперников завершилась нулевой ничьей.