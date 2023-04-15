Українці забивали за Зіру у домашньому матчі проти Сабаїла (3:1) в рамках 30-го туру чемпіонату Азербайджану. У складі команди-переможця відзначився ще один гравець, який пов'язаний з Україною, пише 24 Канал.

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УПЛ робить результат

Відкрив лік голів у матчі Владислав Кулач, який відзначився на 52-ій хвилині зустрічі. Український нападник підхопив м'яч на лінії карного майданчика суперника та вистрілив у нижній дальній кут воріт. Таким чином Кулач і оформив свій дебютний гол у футболці азербайджанської Зіри. До цього він провів за свою нову команду три поєдинки без забитих м'ячів. Щоправда, у них Владислав відіграв загалом 27 хвилин.

Під завісу матчу зміг відзначитись гравець молодіжної збірної України Ельдар Кулієв. Універсальному футболісту не потрібно було докладати багато зусиль, аби забити гол. Партнер по команді Ельдара викотив йому м'яч на пусті ворота, тому колишньому гравцю Миная залишалося не помилитися у простій ситуації, з чим він впорався, забивши свій другий гол за азербайджанський колектив.

Цікаво. Разом з українцями за Зіру забивав Рустам Ахмедзаде, який свого часу захищав кольори закарпатського Минаю. Також гравець змінив футбольне громадянство з українського на азербайджанське.

Огляд матчу Зіра – Сабаїл (гол Кулача з 3:15, гол Кулієва з 6:55):