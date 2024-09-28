Владислав Крапивцов выступал за молодежную команду Днепра-1. После снятия команды с УПЛ находился в статусе свободного агента, в поисках себе нового клуба.

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Крапивцов станет игроком Челси

Как сообщает Футбол 24, Владислав прошел успешный просмотр, зарекомендовав себя в клубе. Футболист и Челси уже перешли на этап согласования условий сотрудничества.

Если соглашение будет подписано, то Крапивцов станет голкипером молодежной команды Челси.

Ранее интерес к украинскому голкиперу проявляли также Саутгемптон, Сандерленд, Халл Сити и еще несколько европейских клубов.

Справка. В сезоне-2023/2024 Владислав Крапивцов сыграл 25 матчей за молодежную команду Днепра-1, а также в его активе 7 матчей за сборную Украины U-19.

Отметим, что по результатам юношеского Евро-2024 Крапивцов стал одним из лучших голкиперов турнира.