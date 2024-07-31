В групповом этапе Евро-2024 U-19 сборная Украины заняла второе место и вышла в полуфинал турнира. В своем квартете украинские юноши получили 5 очков и завершили его без поражений.

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Крапивцов – лучший вратарь турнира

Тренерский штаб сборной Украины U-19 перед турниром почти не делал изменений. В составе национальной команды остались практически все игроки, которые прошли квалификацию на турнир в Северную Ирландию.

В группе украинцы сыграли два матча в ничью против Северной Ирландии и Норвегии – обе игры завершились 0:0. В третьем заключительном матче группового этапа против Италии украинские футболисты сделали невероятный камбэк и одержали победу со счетом 3:2.

В полуфинале пройти сборную Франции не удалось, украинская команда уступила со счетом 0:1. Победителем Евро-2024 U-19 стала сборная Испании.

Вратарь сборной Украины Владислав Крапивцов, который остался без клуба после распада СК Днепр-1, попал в "команду турнира" Евро-2024 U-19 по версии УЕФА.

Юношеская сборная Украины на Евро-2024 завоевала бронзовые медали. За свои достижения команда Дмитрия Михайленко получила право выступать на молодежном чемпионате мира-2025 в Чили.

Коротко о Владиславе Крапивцове