В групповом этапе Евро-2024 U-19 сборная Украины заняла второе место и вышла в полуфинал турнира. В своем квартете украинские юноши получили 5 очков и завершили его без поражений.
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Крапивцов – лучший вратарь турнира
Тренерский штаб сборной Украины U-19 перед турниром почти не делал изменений. В составе национальной команды остались практически все игроки, которые прошли квалификацию на турнир в Северную Ирландию.
В группе украинцы сыграли два матча в ничью против Северной Ирландии и Норвегии – обе игры завершились 0:0. В третьем заключительном матче группового этапа против Италии украинские футболисты сделали невероятный камбэк и одержали победу со счетом 3:2.
В полуфинале пройти сборную Франции не удалось, украинская команда уступила со счетом 0:1. Победителем Евро-2024 U-19 стала сборная Испании.
Вратарь сборной Украины Владислав Крапивцов, который остался без клуба после распада СК Днепр-1, попал в "команду турнира" Евро-2024 U-19 по версии УЕФА.
Юношеская сборная Украины на Евро-2024 завоевала бронзовые медали. За свои достижения команда Дмитрия Михайленко получила право выступать на молодежном чемпионате мира-2025 в Чили.
Коротко о Владиславе Крапивцове
- Владислав Крапивцов воспитанник академии футбольного клуба Днепр. После распада команды перешел во тогда вновь СК Днепр-1.
- В настоящее время голкипер находится без команды, так как спортклубовцы снялись с чемпионата и продали и распустили футболистов.
- На Евро-2024 U-19 19-летний голкипер сыграл 4 матча, в двух из которых оставил ворота сборной Украины неприкосновенными.