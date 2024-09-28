Владислав Крапивцов виступав за молодіжну команду Дніпра-1. Після зняття команди з УПЛ перебував у статусі вільного агента, шукаючи собі новий клуб.

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Крапивцов стане гравцем Челсі

Як повідомляє Футбол 24, Владислав пройшов успішний перегляд, зарекомендувавши себе в клубі. Футболіст та Челсі вже перейшли на етап узгодження умов співпраці.

Якщо угода буде підписана, то Крапивцов стане голкіпером молодіжної команди Челсі.

Раніше інтерес до українського голкіпера виявляли також Саутгемптон, Сандерленд, Халл Сіті та ще кілька європейських клубів.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Владислав Крапивцов зіграв 25 матчів за молодіжну команду Дніпра-1, а також у його активі 7 матчів за збірну України U-19.

Відзначимо, що за результатами юнацького Євро-2024 Крапивцов став одним з найкращих голкіперів турніру.