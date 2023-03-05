Ченстоховский Ракув, за который выступает Владислав Кочергин, победил щецинский Погонь в рамках чемпионата Польши. Победный мяч во встрече забил именно украинец. 24 канал.
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Помогает команде результативными действиями
Лидер Экстракласса Ракув уверенно победил Погонь Щениц со счетом 2:0 в рамках 23-го тура чемпионата Польши. Первый гол в матче забил украинский полузащитник ченстоховского коллектива Владислав Кочергин. Хавбек записал мяч на свой счет в красивом стиле. Кочергин сначала перехватил мяч, отдал на левый фланг, откуда получил ответную передачу у угла штрафной площадки соперника и техническим ударом отправил "кожаного" в дальнюю "девятку" ворот голкипера соперника.
Благодаря эффектному голу украинца Ракув может еще более уверенно чувствовать себя на вершине чемпионата Польши, поскольку у ченстоховского клуба теперь преимущество в 9 очков над своим ближайшим преследователем варшавской Легией.
Видео гола-красавца от Кочергина:
Карьера Владислава Кочергина
- Украинский полузащитник начал свой путь в Днепре, впоследствии футболист перешел в состояние луганской Зари, откуда и перебрался в Раков в качестве свободного агента.
- Владислав Кочергин провел за польский коллектив 36 матчей, в которых смог забить 8 голов и отдать 2 ассиста.
- В составе Ракува украинский полузащитник становился обладателем Кубка Польши и Суперкубка Польши.
- Также У Владислава Кочергина на счету один матч в футболке сборной Украины.
- Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 1,8 миллионов евро.