Ченстоховский Ракув, за который выступает Владислав Кочергин, победил щецинский Погонь в рамках чемпионата Польши. Победный мяч во встрече забил именно украинец. 24 канал.

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Помогает команде результативными действиями

Лидер Экстракласса Ракув уверенно победил Погонь Щениц со счетом 2:0 в рамках 23-го тура чемпионата Польши. Первый гол в матче забил украинский полузащитник ченстоховского коллектива Владислав Кочергин. Хавбек записал мяч на свой счет в красивом стиле. Кочергин сначала перехватил мяч, отдал на левый фланг, откуда получил ответную передачу у угла штрафной площадки соперника и техническим ударом отправил "кожаного" в дальнюю "девятку" ворот голкипера соперника.

Благодаря эффектному голу украинца Ракув может еще более уверенно чувствовать себя на вершине чемпионата Польши, поскольку у ченстоховского клуба теперь преимущество в 9 очков над своим ближайшим преследователем варшавской Легией.

Видео гола-красавца от Кочергина:

Карьера Владислава Кочергина