Ченстоховський Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, переміг щецінський Погонь в рамках чемпіонату Польщі. Переможний м'яч у зустрічі забив саме українець, пише 24 канал.

Варте уваги Нагадав усім, на що він спроможний: Ракіцький забив шалений гол у ворота Металіста 1925 – відео

Допомагає команді результативними діями

Лідер Екстракляси Ракув впевнено переміг Погонь Щеніц з рахунком 2:0 в рамках 23-го туру чемпіонату Польщі. Перший гол у матчі забив український півзахисник ченстоховського колектива Владислав Кочергін. Хавбек записав м'яч на свій рахунок у красивому стилі. Кочергін спочатку перехопив м'яч, віддав на лівий фланг, звідки отримав передачу у відповідь біля кута карного майданчика суперника та технічним ударом відправив "шкіряного" у дальню "дев'ятку" воріт голкіпера суперника.

Завдяки ефектному голу українця Ракув може ще впевненіше почуватись на вершині чемпіонату Польщі, оскільки ченстоховський клуб тепер має перевагу у 9 очок над своїм найближчим переслідувачем варшавською Легією.

Відео голу-красеня від Кочергіна:

Кар'єра Владислава Кочергіна