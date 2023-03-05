Донецкий Шахтер уничтожил Металлист 1925 года, забив харьковскому коллективу семь мячей но не пропустив ни одного. Один из голов на свой счет записал Ярослав Ракицкий, сделавший это в красивой форме.

Достойно внимания Соперник – зубная фея: игрок Легии потерял два передних зуба после удара локтем – видео

Вспомнил фанатам свои умения

Украинский центрбек забил свой первый гол по возвращении в состояние "горняков". Ярослав Ракицкий поставил сокрушительную точку в избиении Металлиста 1925 года, забив седьмой гол своей команды. К тому же центральный защитник сделал это с дальней дистанции, отправив мяч в сетку соперника за невероятной траекторией. Также следует отметить, что Ярослав Ракицкий отыграл весь второй тайм против харьковской команды в роли капитана "кротов".

Видео шедевра украинского фулбека:

Ярослав Ракицкий в донецком Шахтере