Донецкий Шахтер уничтожил Металлист 1925 года, забив харьковскому коллективу семь мячей но не пропустив ни одного. Один из голов на свой счет записал Ярослав Ракицкий, сделавший это в красивой форме.
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Украинский центрбек забил свой первый гол по возвращении в состояние "горняков". Ярослав Ракицкий поставил сокрушительную точку в избиении Металлиста 1925 года, забив седьмой гол своей команды. К тому же центральный защитник сделал это с дальней дистанции, отправив мяч в сетку соперника за невероятной траекторией. Также следует отметить, что Ярослав Ракицкий отыграл весь второй тайм против харьковской команды в роли капитана "кротов".
Видео шедевра украинского фулбека:
Ярослав Ракицкий в донецком Шахтере
- Украинский центрбек – воспитанник "горняков", за которых и дебютировал в чемпионате Украины и в составе которых вызывался в сборную Украины.
- Перед своим отъездом в российский Зенит Ракицкий успел сыграть за Шахтер 210 матчей, в которых отличился 9 голами.
- Также Ярослав выиграл с "кротами" ряд разных титулов. В частности, Ракицкий – девятикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка Украины и пятикратный обладатель Суперкубка Украины.