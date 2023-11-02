ЛКС Лодзь – Ракув 0:2
Голы: Кочергин, 109, Ледерман, 120.
В четверг, 2 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Польши. За путевку в следующий раунд турнира боролись ЛКС Лодзь и Ракув, пишет 24 Канал.
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Кочергин штампует голы в Польше
После 90 минут основного времени табло на стадионе показывало нули. Победитель поединка определился в дополнительное время.
Героем поединка стал украинец Владислав Кочергин. На 109-й минуте матча одессит оказался на дальней штанге и удачно сыграл на добивании. Этот гол вывел Ракув вперед.
А на последней минуте матча Влад отдал голевой пас на Ледермана, установившего окончательный счет – 2:0. Благодаря результативной игре одессита Ракув сыграет в 1/8 Кубка Польши.
Видео гола и ассиста Кочергина