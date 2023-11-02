ЛКС Лодзь – Ракув 0:2

Голы: Кочергин, 109, Ледерман, 120.

В четверг, 2 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Польши. За путевку в следующий раунд турнира боролись ЛКС Лодзь и Ракув, пишет 24 Канал.

Читайте также Результативный октябрь Мудрика: украинский вингер номинирован на автора лучшего гола

Кочергин штампует голы в Польше

После 90 минут основного времени табло на стадионе показывало нули. Победитель поединка определился в дополнительное время.

Героем поединка стал украинец Владислав Кочергин. На 109-й минуте матча одессит оказался на дальней штанге и удачно сыграл на добивании. Этот гол вывел Ракув вперед.

А на последней минуте матча Влад отдал голевой пас на Ледермана, установившего окончательный счет – 2:0. Благодаря результативной игре одессита Ракув сыграет в 1/8 Кубка Польши.

Видео гола и ассиста Кочергина

В сезоне 2023/24 Владислав Кочергин сыграл за Ракув 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. И это при том, что тренер Ракува использует Кочергина преимущественно на позиции опорного полузащитника. В чемпионате Экстраклассы "красно-синие" занимают 4-е место в таблице.