Голосование за лучший гол октября проходит на официальном сайте Челси. Болельщики "синих" должны определиться из семи забитых мячей.

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Мудрик лидирует в номинации за лучший гол

Михаил Мудрик стал единственным игроком "пенсионеров", номинированным сразу двумя голами. Это дебютный мяч украинца в матче против Фулхэма (2:0). А также его шедевр в поединке против Арсенала (2:2). Тогда украинский вингер филигранно перекинул мяч за спину голкипера "канониров".

На момент публикации гол Мудрика в ворота команды Зинченко лидировал в голосовании с результатом 89%. Очевидно, что болельщикам пришлось по вкусу мастерство Михаила.

Видео всех голов Челси в октябре

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик сыграл за Челси 9 матчей и забил 2 гола. Из-за травмы украинец пропустил поединок 10-го тура АПЛ с Брентфордом (0:2) и матч Кубка английской лиги против Блэкберна (2:0). Ожидается, что Михаил вернется на поле в понедельник, 6 ноября. В этот день "синие" будут противостоять в лондонском дерби Тоттенхэму.