ЛКС Лодзь – Ракув 0:2
Голи: Кочергін, 109, Ледерман, 120.
У четвер, 2 листопада, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Польщі. За путівку в наступний раунд турніру боролися ЛКС Лодзь та Ракув, пише 24 Канал.
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Кочергін штампує голи в Польщі
Після 90 хвилин основного часу табло стадіону показувало нулі. Переможець двобою визначився у додатковий час.
Героєм поєдинку став українець Владислав Кочергін. На 109-й хвилині матчу одесит опинився на дальній штанзі та вдало зіграв на добиванні. Цей гол вивів Ракув вперед.
А на останній хвилині матчу Влад віддав гольовий пас на Ледермана, який встановив остаточний рахунок – 2:0. Завдяки результативній грі одесита Ракув зіграє в 1/8 Кубка Польщі.
Відео гола та асисту Кочергіна