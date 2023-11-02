ЛКС Лодзь – Ракув 0:2

Голи: Кочергін, 109, Ледерман, 120.

У четвер, 2 листопада, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Польщі. За путівку в наступний раунд турніру боролися ЛКС Лодзь та Ракув, пише 24 Канал.

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Кочергін штампує голи в Польщі

Після 90 хвилин основного часу табло стадіону показувало нулі. Переможець двобою визначився у додатковий час.

Героєм поєдинку став українець Владислав Кочергін. На 109-й хвилині матчу одесит опинився на дальній штанзі та вдало зіграв на добиванні. Цей гол вивів Ракув вперед.

А на останній хвилині матчу Влад віддав гольовий пас на Ледермана, який встановив остаточний рахунок – 2:0. Завдяки результативній грі одесита Ракув зіграє в 1/8 Кубка Польщі.

Відео гола та асисту Кочергіна

В сезоні 2023/24 Владислав Кочергін зіграв за Ракув 24 матчі у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 асисти. І це при тому, що тренер Ракува використовує Кочергіна переважно на позиції опорного півзахисника. У чемпіонаті Екстракляси "червоно-сині" займають 4-е місце в таблиці.