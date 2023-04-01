Вторая медаль в Турции: 20-летний киевлянин выиграл бронзу на турнире Grand Slam по дзюдо
Источник:Суспільне Спорт
Владислав Казимиров получил свою первую награду на престижном уровне. На пути к бронзе киевлянин одолел пятерых непростых соперников.
В турецкой Анталье проходит уже пятый Grand Slam по дзюдо этого года. Участие в нем принимает и сборная Украины, в состав которой вошли 16 спортсменов.
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На старте турнира наша команда завоевала первую награду. Дильшот Халматов сумел выйти в финал и взять серебряную медаль в соревнованиях до 60 кг.
Второй день принес Украине еще один успех. 20-летний Владислав Казимиров участвовал в турнире до 73 килограмм и прошел сложный путь к награде.
В течение соревнований киевлянин оставил за бортом Адама Стодольски, Акиля Гякова и Дархана Кобайгара. В четвертьфинале украинец уступил Хидияту Гейдарову, четырежды побеждавшему на Grand Slam.
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Впрочем, Казимиров попал в "бронзовый путь", где вышел в финал благодаря победе над Касесом Годой. В поединке за третье место соперником нашего дзюдоиста стал опытный немец Игорь Вандтке.
Впрочем, это не остановило киевлянина, который был более активным во время поединка и провел в конце успешный прием. Это принесло ему победу и первую в карьере медаль на уровне Grand Slam.