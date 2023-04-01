У турецькій Антальї проходить вже п'ятий Grand Slam з дзюдо цього року. Участь у ньому бере і збірна України, до складу якої увійшли 16 спортсменів.

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На старті турніру наша команда здобула першу нагороду. Дільшот Халматов зумів вийти у фінал та взяти срібну медаль у змаганнях до 60 кілограм.

Другий же день приніс Україні ще один успіх. 20-річний Владислав Казіміров брав участь у турнірі до 73 кілограм і пройшов складний шлях до нагороди.

Протягом змагань киянин залишив за бортом Адама Стодольскі, Акіля Гякова та Дархана Кобайгара. У чвертьфіналі українець поступився Хідіяту Гейдарову, який чотири рази перемагав на Grand Slam.

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Втім Казіміров потрапив у "бронзовий шлях", де вийшов у фінал завдяки перемозі над Касесом Рокою. У поєдинку за третє місце суперником нашого дзюдоїста став досвідчений німець Ігор Вандтке.

Втім це не зупинило киянина, який був більш активним під час поєдинку та провів наприкінці успішний прийом. Це принесло йому перемогу та першу в кар'єрі медаль на рівні Grand Slam.