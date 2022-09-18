Без пафоса и гостей: защитник Динамо тайно женился – праздничное видео
Источник:инстаграмм Мирославы Перейма
На еще одного холостого футболиста в составе Динамо стало меньше. Статус холостяка потерял фланговый защитник киевлян Владислав Дубинчак.
Жена Дубинчака: Подали документы, а на следующий день расписались
Футболист не рассказывал о праздничном событии в его жизни. О браке стало известно из видео, которое опубликовала у себя в инстаграмме новоиспеченная динамовская жена Мирослава.
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Супруги не стали ничего придумывать, подали документы, а на следующий день расписались. Празднование прошло без пафоса – белого пышного платья, смокингов, цветов, музыки и большого количества звездных гостей.
Краткое видео Мирослава выложила еще 15 сентября.
Не знаю почему, но у меня руки трясутся, когда пишу и публикую это видео. Вот как было все на самом деле. Никакого обмысленного вида, без гостей, без шампанского и цветов, по дороге на съемку. "Вчера" подали документы, а на следующее утро расписались. Дубинчак, ты все знаешь,
– подписала ролик жена Владислава.
Дубинчак женился: смотрите видео
Один из первых под видео новосозданную семью поздравил полузащитник Динамо Николай Шапаренко, на днях прооперированный в Барселоне. Футболист порвал "кресты" в матче Лиги Европы против Фенербахче.
Что известно о карьере Владислава Дубинчака
- Владислав Дубинчак стал основным левым защитником Динамо после ухода в Эвертон Виталия Миколенко. Зимой 2022-го Дубинчак вернулся в киевский клуб по аренде из Днепра-1.
- За киевлян успел в сезоне-2022/2023 провести 11 матчей. На футбольном поле в общей сложности провел 784 минуты.
- Его контракт с "бело-синими" рассчитан до конца июня 2024 года.