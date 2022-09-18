Возвращение на футбольное поле

Руслан Нещерет еще до этого находился в лазарете киевского клуба. 20-летний голкипер перенес операцию на сломанном носу.

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По сообщению источника, футболист возвращается в общую группу команды. Нещерет приступает к тренировкам и сможет изменить или подстраховать Дениса Бойко в ворота Динамо.

Это уже вторая подобная травма за этот год у талантливого вратаря "бело-синих". Поэтому Нещерет еще не сыграл ни одного матча в сезоне-2022/2023.

Напомним, что номер один в рамке ворот Динамо Георгий Бущан был прооперирован в Барселоне после поединка Лиги Европы с Фенербахче. Голкипер больше месяца будет восстанавливаться после хирургического вмешательства на колене.

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