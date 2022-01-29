Добрянский заявил, что сообщалось и о самоубийстве, и о том, что бывшему атлету задолжали большие деньги, уточнив, что это неофициальная информация.

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Из-за последнего, якобы, его и могли убить. Кстати, говорят, что он был ранимым человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное – дело наживное,

– отметил Добрянский.

В то же время полиция Киева сообщила, что Вирчиса нашли повешенным на конструкции одного из зданий, а следов насильственной смерти и борьбы предварительно не обнаружили.

"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где его и нашли повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются", – заявила пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.

Что известно о смерти Владимира Вирчиса