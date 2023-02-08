Зеленский призвал партнеров не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором показал, почему российских спортсменов нельзя допускать к Олимпиаде-2024.

Зеленский опубликовал видео с платформы United24. В этом видео перечислены главные преступления России против украинского спорта во время войны. Среди них – убийство 231 спортсмена или тренера, уничтожение 343 спортивных сооружений.

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Среди убитых спортсменов – участник юношеской Олимпиады фигурист Дмитрий Шарпар, погибший под Бахмутом. А также гимнастка Катя Дяченко. Эта 11-летняя девочка погибла от российской бомбардировки Мариуполя.

"На фоне длительной российской агрессии и разрушительных военных преступлений, Международный олимпийский комитет "изучает способы" разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защищать Олимпийскую хартию", – написал Зеленский.

В видео также отметили тот факт, что на Олимпиаде в Токио-2020 сразу 45 медалей завоевали россияне, являющиеся членами центрального спортивного клуба российской армии. И не исключено, что если россиян допустить к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, то со многими из них украинцам придется столкнуться на соревнованиях.

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И не исключено, что там будет немало российских флагов и символов российского военного вторжения в Украину – "z". Как это было во время теннисного турнира Australian Open.