Дмитрий Шарпар был родом из Харькова. Занимался фигурным катанием – выступал в паре с Анастасией Побиженко.

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Дмитрий Шарпар и Анастасия Побиженко были двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014 – 2015) и участниками юношеских Олимпийских игр (вошли в топ-10). А на взрослом уровне – серебряными призерами чемпионата Украины (2015 – 2016).

Дмитрий Шарпар / фото Skate Ukraine

После спортивной карьеры Дмитрий Шарпар был артистом циркового шоу на льду "Гранд".