За высокие достижения: Владимир Зеленский вручил орден украинскому боксеру в День Независимости

Александр Хижняк получил награду от президента Украины. Боксер единственный завоевал медаль на престижных соревнованиях.

Владимир Зеленский вручил орден Александру Хижняку. Событие произошло в День Независимости Украины.

Достойно внимания "Спасибо за несгибаемость, силу и веру": поздравление украинских спортсменов с Днем Независимости

Защитил честь государства

24 августа в столице Украины в Киеве состоялось знаковое событие для Александра Хижняка. Дело в том, что президент нашего государства Владимир Зеленский вручил украинскому боксеру престижный трофей. Хижняк был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени в День Независимости Украины.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени – это государственная награда за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Стоит отметить, что Александр Хижняк стал единственным из 13-ти представителей сборной Украины по боксу с добытой медалью на Европейских играх-2023. "Сине-желтые" заняли третье зачетное место на пьедестале почета на континентальном первенстве, одержав ряд наград.

Александр Хижняк с орденом/инстаграм боксера

Выступы Хищняка