За высокие достижения: Владимир Зеленский вручил орден украинскому боксеру в День Независимости
Источник:Александр Хижняк
Александр Хижняк получил награду от президента Украины. Боксер единственный завоевал медаль на престижных соревнованиях.
Владимир Зеленский вручил орден Александру Хижняку. Событие произошло в День Независимости Украины.
Достойно внимания "Спасибо за несгибаемость, силу и веру": поздравление украинских спортсменов с Днем Независимости
Защитил честь государства
24 августа в столице Украины в Киеве состоялось знаковое событие для Александра Хижняка. Дело в том, что президент нашего государства Владимир Зеленский вручил украинскому боксеру престижный трофей. Хижняк был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени в День Независимости Украины.Кстати говоря. Орденом князя Ярослава Мудрого V степени – это государственная награда за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
Стоит отметить, что Александр Хижняк стал единственным из 13-ти представителей сборной Украины по боксу с добытой медалью на Европейских играх-2023. "Сине-желтые" заняли третье зачетное место на пьедестале почета на континентальном первенстве, одержав ряд наград.
Александр Хижняк с орденом/инстаграм боксера
Выступы Хищняка
- Александр – 27-летний украинский боксер, представитель Полтавской области весом до 80 кг.
- В 2015 году он стал бронзовым призером на Европейских играх в Баку. К тому же в 2019-м Хижняк завоевал золото на прошлогодних континентальных соревнованиях в Минске.
- Также на счету Александра – "серебро" Олимпийских игр-2020 и тотальная победа чемпионатов мира и Европы 2017 года.