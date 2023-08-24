Володимир Зеленський вручив орден Олександру Хижняку. Подія відбулась у День Незалежності України.

Варте уваги "Дякуєм за незламність, силу та віру": привітання українських спортсменів із Днем Незалежності

Захистив честь держави

24-го серпня у столиці Україні Києві відбулась знакова подія для Олександра Хижняка. Діло в тому, що президент нашої держави Володимир Зеленський вручив українському боксеру престижний трофей. Хижняк був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у День Незалежності України.

До речі. Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – це державна нагорода за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

Варто відзначити, що Олександр Хижняк став єдиним із 13-и представників збірної України з боксу зі здобутою медаллю на Європейських іграх-2023. "Синьо-жовті" посіли третє залікове місце на п'єдесталі пошани на континентальній першості, здобувши низку нагород.

Олександр Хижняк із орденом / інстаграм боксера

Виступи Хижняка