Володимир Зеленський вручив орден Олександру Хижняку. Подія відбулась у День Незалежності України.
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Захистив честь держави
24-го серпня у столиці Україні Києві відбулась знакова подія для Олександра Хижняка. Діло в тому, що президент нашої держави Володимир Зеленський вручив українському боксеру престижний трофей. Хижняк був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у День Незалежності України.
Варто відзначити, що Олександр Хижняк став єдиним із 13-и представників збірної України з боксу зі здобутою медаллю на Європейських іграх-2023. "Синьо-жовті" посіли третє залікове місце на п'єдесталі пошани на континентальній першості, здобувши низку нагород.
Олександр Хижняк із орденом / інстаграм боксера
Виступи Хижняка
- Олександр – 27-річний український боксер, представник Полтавської області у вазі до 80 кг.
- У 2015-му він став бронзовим призером на Європейських іграх у Баку. До того ж у 2019-му Хижняк здобув золоту на торішніх континентальних змаганнях в Мінську.
- Також на рахунку Олександра – "срібло" Олімпійських ігор-2020 та тотальна перемога чемпіонатів світу і Європи 2017-го року.