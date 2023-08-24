Украинские спортсмены поздравили всех с Днем Независимости. Атлеты попытались найти нужные слова в важный праздничный день, пишет 24 Канал.

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С мощного поздравления начала мужественная фехтовальщица Ольга Харлан. Шпажистка выложила в социальных сетях видео, где она, стоя на первенстве пьедестала уважения, расплакалась во время исполнения гимна Украины. Ольга под роликом прикрепила меткие слова.

С Днем Независимости, свободная страна, свободный народ! Спасибо за несокрушимость, за силу, за веру! Благодарю наших защитников за борьбу ради мира и свободы на нашей земле. Спасибо за мотивацию идти дальше! Спасибо за жизнь! Мы обязательно победим! Верим! Слава Украине! Слава ВСУ,

– написала Харлан.

Приветствие шпажистки:

Также патриотическим видео, где ряд украинских болельщиков исполняют "второй гимн Украины", поделился футбольный блоггер Вереса Дмитрий Поворознюк. Бывший игрок ровенского Вереса добавил в ролик краткий текст: "С Днем Рождения, Украина".

Приветствие блоггера:

Покрасились фотографиями в вышиванке голкипер мадридского Реала Андрей Лунин и трехкратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов. Вратарь сфотографировался со своей семьей в праздничном наряде, добавив соответствующий текст к фотографии, а боец скомбинировал вышиванку и свою спортивную экипировку.

С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, твердой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной преуспевающей Украине! Слава Украине! Слава ВСУ,

– написал Лунин.

Фото спортсменов в вышиванку / инстаграмм атлетов

К тому же, ряд спортсменов поделились патриотическими "открытками" в своих социальных сетях, на который написал короткий приветственный текст. В частности, сдержанно к поздравлениям присоединились футболисты Андрей Ярмоленко и Денис Попов, паралимпийцы Андрей Демчук, Наталья Морквич и Гусева Ирина, а также "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

"Открытки" спортсменов / инстаграмм атлетов