Подстрелил друзей, мог драться с Кличко, дружил с Мангером: что известно о боксере Вирчисе

Известный в прошлом украинский боксер Владимир Вирчис внезапно ушел из жизни. Тело бывшего боксера тяжелого веса нашли 28-го января. Что известно о Вирчисе – читайте в биографии спортсмена.

В шаге от боя против Кличко

Вирчис начал карьеру профессионального боксера в 1999 году. Боксер провел 11 подряд боев в Украине. Уроженец Каховки, что на Херсонщине, бился в Сумах, Полтаве, Чернигове, Херсоне, Киеве и других городах.

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Все эти поединки Вирчис выиграл досрочно, после чего состоялся его дебют в Германии. В Бранденбурге украинец встретился против немца Фархата Шаануна.

Тогда Вирчис одержал победу решением судей и впервые не смог досрочно остановить оппонента.

В 2003 году в Киеве Вирчис завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF, одолев Джулиуса Фрэнсиса. Этот статус потенциально давал украинцу впоследствии шанс сразиться за чемпионский пояс IBF.

Однако титульного поединка Владимиру не предоставляли, и он решил встретиться с еще одним известным украинцем Тарасом Биденко в поединке за пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Вирчис нокаутировал земляка.

Смотрите видео боя Вирчис – Биденко

После окончания карьеры Вирчис признавался, что был не совсем дисциплинированным боксером, что помешало ему стать чемпионом мира. Он рассказывал, что не слишком ответственно относился к тренировкам.

А бокс, по словам спортсмена, был для него только хобби. Вирчис по большей части хотел получить полезных знакомых.

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Карьера боксера и рекламные контракты, по данным СМИ, принесла Владимиру около 2 миллионов долларов.

Роковое поражение Вирчиса

11 марта 2006 года в Германии Вирчис защищал свои титулы WBA Inter-Continental и WBO Inter-Continental против бывшего чемпиона мира Руслана Чагаева.

Победитель в будущем претендовал бы на бой за чемпионский титул. К сожалению, Вирчис уступил Чагаеву, который впоследствии получил титул WBA в бою против Руслана Чагаева, но проиграл пояс Владимиру Кличко.

Вирчис потерпел первое поражение, одержав 20 подряд побед. После этого в 2007 году украинец завоевал титул EBU European.

Развивая карьеру в Германии, Владимир мог выйти на бой против Виталия Кличко – тогдашнего чемпиона WBC.



Вирчис с братьями Кличко / Фото klitschko-brothers.com

Решающим для Вирчиса был поединок против кубинца Хуана Карлоса Гомеса. Украинец проиграл решением судей и потерял шанс на встречу с Кличко.

При этом Карлос Гомес встретился с Виталием и прогнозируемо проиграл. После поражения Вирчис провел еще один бой и закончил карьеру профессионального боксера.

Бизнес после карьеры боксера

После того как Владимир повесил боксерские перчатки на гвоздь, он отказался стать тренером. Как он сам объяснял, его душа не лежит к профессии наставника.

В то же время бывший боксер решил попробовать себя в бизнесе. В родной Ахтырке у Вирчиса появилась ферма, о которой он не особо рассказывал.



Вирчис с дочкой и женой / Фото telegraf.com.ua

Владимир скромно говорил, что бизнес помогает ему заправить авто и учить ребенка. К слову, спортсмен был женат и имел дочь Амину. Жену боксера зовут Ирина.

Небольшое хозяйство, где-то три тысячи гектаров. Там работают люди, которым я доверяю. У нас контракт с известной торговой маркой, которая обеспечивает кетчупом и другими продуктами из томатов всю Украину. Для себя выращиваем лук, пшеницу. Говорят, богат не тот, кто имеет много, а тот, кому хватает. Мне хватает,

– цитировало боксера издание boxnews.com.ua.

Вирчис играл в кино

В 2013 году на ютуб-канале "Первый Автомобильный. Автоспорт" вышло интервью с Вирчисом, во время которого он скептически отозвался о своем бизнесе.

Вместе с тем, он рассказал, что имеет актерский опыт. В частности, бывший тяжеловес заявил, что снимался в фильме "Америкэн бой".

"Я там в сумерках снялся на крыше. Я так и не понял. Скорее всего, полицейского играл", – рассказал боксер по прозвищу "Охотник"

Вирчис рассказал, что получил прозвище "Охотник", ведь случайно подстрелил двух своих друзей на охоте. Как рассказал Владимир, одним выстрелом старым оружием он попал в четыре ноги.

В 2010 году Вирчис в Аргентине участвовал в съемках проекта телеканала "Интер" – "Битва украинских городов". Боксер был капитаном команды Херсона.



Руслана Писанка и Владимир Вирчис / Фото ДУСЯ

Боксер также имеет в своем активе участие в клипе певицы Марта "Несколько секунд". Интересно, что в СМИ появлялись слухи об отношениях боксера и девушки.

Но как и в случае с Лилией Подкопаевой, Вирчис опровергал информацию. Предполагали, что спортсмен – любовник легендарной Подкопаевой.

К слову Накануне смерти Вирчис приходил к Мангеру в суд и потребовал вернуть долг, – Казанский

Связь с Мангером и политические круги

Часто Владимира Вирчиса связывали с криминалитетом. Также бывшего боксера можно было заметить в кругах политиков. В основном он был в кругу бывших "регионалов", например – Владимира Продивуса.

Последний возглавляет Федерацию бокса Украины и голосовал за диктаторские законы Януковича.



Вирчис и Продивус / Фото из фейсбука боксера

Вирчис был знаком с бывшим депутатом от Партии регионов Ириной Бережной, которая трагически погибла в автокатастрофе в августе 2017 года.



Вирчис и Бережная / Фото из фейсбука боксера

В ноябре 2021-го года Вирчис опубликовал фотографию с депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко.



Вирчис и Тищенко / Фото из фейсбука боксера

У Вирчиса были теплые отношения с бывшим председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангером.

. Мангер – один из подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Следствие считает, что он является заказчиком убийства активистки. 20 января Апелляционный суд решил оставить Мангера под стражей минимум до 4 февраля без права внесения залога.

Летом 2020 года Вирчис в своем фейсбуке обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно обвинения Владислава Мангера по делу об убийстве Гандзюк.

Смотрите видео обращения Вирчиса к Зеленскому

Загадочная смерть

О смерти Вирчиса стало известно 28-го января. Он умер в Киеве на 49-м году жизни. В полиции Киева сообщили, что тело боксера обнаружили повешенным.

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В СМИ сообщали, что боксер якобы совершил самоубийство из-за депрессии. 5-го января в фейсбуке Вирчиса появилось сообщение, которое может свидетельствовать о психологических проблемах.

"Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их "кинули" близкие друзья на доверии? Можно ли стартовать с 0? Руки есть, ноги есть, мозга немного не хватает. Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются... Если что, пишите в приват. Несколько странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются", – написал тогда Вирчис.



Мангер и Вирчис / Фото из фейсбука боксера

Журналист Денис Казанский сообщил в телеграмме, что перед смертью Вирчис приходил на суд по делу Гандзюк. Он публично требовал у Владислава Мангера вернуть его долг. В ответ на это Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцен".

Смерть Вирчиса прокомментировал Тимофей Нагорный – бывший муж Лидии Подкопаевой, которого подозревают в государственной измене. В комментарии "Новини.LIVE" он заявил, что в последние дни перед смертью Вирчис якобы плохо себя чувствовал и был в тяжелом состоянии.

"Хочу вам сказать, что ушел великий легендарный человек. Версий и предположений у нас может быть очень много. Да, он болел, да, ему было тяжело... Коронавирус ходит по стране и забирает многих людей... В последние дни он не признавал, что это COVID-19", – сказал Нагорный.