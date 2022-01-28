Боксер был в депрессии

О смерти Вирчиса стало известно в пятницу, 28 января. Украинский экс-боксер ушел из жизни на 49 году жизни.

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По информации Obozrevatel, в последнее время бывший боксер находился в депрессии. Сообщается, что 27 января он вышел из дома и не вернулся.

Вирчис был одет в черный спортивный костюм и темную обувь.

Что известно о Вирчисе

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге боксер провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его пассиве два поражения.

По данным boxrec.com, Вирчис последний бой провел 24 октября 2009 года, одолев в Германии Эдгарса Калнарса. Значительную часть сражений украинец провел в Германии.

В 2006 году Вирчис проиграл бывшему чемпиону мира Руслану Чагаеву. Через два года уступил кубинцу Хуану Карлосу Гомесу и потерял право сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBC с Виталием Кличко.