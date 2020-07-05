Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Трошкин
В воскресенье, 5 июля, умер выдающийся украинский футболист и тренер Владимир Трошкин. Сердце титулованного спортсмена перестало биться на 73-м году жизни.
Об огромной потере для всего украинского футбола сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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Детали смерти Трошкина не сообщаются.
Соболезнования выразил президент "Динамо"
"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории "Динамо". Владимир Трошкин – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался.
Владимир Николаевич был важной частью легендарного "Динамо" 70-х годов, его самоотверженность на футбольном поле помогала динамовской команде приобретать выдающиеся победы в истории украинского и советского футбола", – цитирует Суркиса сайт "Динамо".
Биография Владимира Трошкина
Владимир Николаевич был одним из самых ярких игроков звездного состава киевского "Динамо"-1975.
В лагере киевлян он стал обладателем Суперкубка Европы и Кубка обладателей кубков, четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР.
Трошкин был универсальным футболистом, неудержимым в атаке, цепким и аккуратным в защите.
Трошкин заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины, в свое время он возглавлял Комитет по вопросам статуса и трансфера футболистов Украинской ассоциации футбола
После завершения игровой карьеры тренировал команды СКА (Киев), "Авангард" (Ровно), работал ассистентом главного тренера олимпийской сборной Украины.