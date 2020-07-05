У неділю, 5-го липня, помер видатний український футболіст та тренер Володимир Трошкін. Серце титулованого спортсмена перестало битися на 73-му році життя.

Про величезну втрату для всього українського футболу повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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Деталі смерті Трошкіна не повідомляються.

Співчуття висловив президент "Динамо"

"Від нас пішла неординарна людина, яка залишила яскравий слід в історії "Динамо". Володимир Трошкін – це приклад справжнього динамівця, бійця на футбольному полі, гравця, який ніколи не здавався.

Володимир Миколайович був важливою частиною легендарного "Динамо" 70-х років, його самовідданість на футбольному полі допомагала динамівській команді здобувати видатні перемоги в історії українського і радянського футболу", – цитує Суркіса сайт "Динамо".

Біографія Володимира Трошкіна

Володимир Миколайович був одним із найяскравіших гравців зіркового складу київського "Динамо"-1975.

У таборі киян він став володарем Суперкубка Європи й Кубка володарів кубків, чотириразовий чемпіон СРСР, володар Кубка СРСР.

Трошкін був універсальним футболістом, нестримним в атаці, чіпким та акуратним в захисті.

Трошкін заслужений майстер спорту, заслужений тренер України, свого часу він очолював Комітет з питань статусу та трансферу футболістів Української асоціації футболу

Після завершення ігрової кар'єри тренував команди СКА (Київ), "Авангард" (Рівне), працював асистентом головного тренера олімпійської збірної України.