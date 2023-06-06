Официально: Шаран продлил контракт с Минаем
6 июня 2023, 18:35Читати новину українською
Источник:Минай
Успешная работа Владимира Шарана с закарпатским клубом не осталась без внимания. Руководство клуба полностью доверяет специалисту, поэтому опытный тренер и следующий сезон будет возглавлять команду.
Пресс-служба Миная сообщила, что Владимир Шаран и клуб продолжают сотрудничество. Обе стороны удовлетворены результатами сезона, поэтому подписали новый контракт, срок действия которого истекал в конце розыгрыша нынешнего чемпионата.
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Минай под руководством Шарана провел лучший сезон в истории УПЛ
Вместе с главным тренером новые соглашения подписали его помощники: ассистент главного тренера Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темник и физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.
До этого Владимир Шаран возглавлял Закарпатье, Карпаты и Александрию. С последней командой и связаны самые большие успехи тренера. Он в сезоне-2014/2015 вывел скромную команду из Первой лиги в УПЛ, а уже через 2 года занял с ней 5 место в элите и отобрался в квалификацию еврокубков. По итогам сезона-2018/2019 александрийцы впервые заняли третье место в УПЛ, что дало им право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. Это до сих пор остается самым большим достижением клуба в истории.
История сотрудничества Шарана и Миная
- Владимир Шаран возглавил клуб зимой 2022 года.
- Из-за начала полномасштабного вторжения, дебютировать в качестве главного тренера закарпатцев тренер смог лишь в августе 2023 года.
- Опытный специалист в дебютном сезоне в команде достиг наивысшего результата в трехлетней истории Миная в УПЛ.
- Команда набрала 33 очка в 30 матчах и заняла 10 место.