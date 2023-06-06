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Пресс-служба Миная сообщила, что Владимир Шаран и клуб продолжают сотрудничество. Обе стороны удовлетворены результатами сезона, поэтому подписали новый контракт, срок действия которого истекал в конце розыгрыша нынешнего чемпионата.

Минай под руководством Шарана провел лучший сезон в истории УПЛ

Вместе с главным тренером новые соглашения подписали его помощники: ассистент главного тренера Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темник и физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.

До этого Владимир Шаран возглавлял Закарпатье, Карпаты и Александрию. С последней командой и связаны самые большие успехи тренера. Он в сезоне-2014/2015 вывел скромную команду из Первой лиги в УПЛ, а уже через 2 года занял с ней 5 место в элите и отобрался в квалификацию еврокубков. По итогам сезона-2018/2019 александрийцы впервые заняли третье место в УПЛ, что дало им право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. Это до сих пор остается самым большим достижением клуба в истории.

История сотрудничества Шарана и Миная