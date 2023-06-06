Жена главного тренера Вереса Юрия Вирта в фейсбуке опубликовала эмоциональное обращение к болельщикам клуба. Кажется, этот сезон был последним во главе Вереса для ее мужа.

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Светлана поблагодарила фанатов за прекрасные годы, проведенные вместе, и отметила, что они покидают команду.

Уважаемые болельщики. Мы покидаем команду. Хочу поблагодарить всех вас за эти годы, когда мы были вместе. За наши победы и поражения, за эмоции, за слезы и счастье и где-то возможно недоразумение, но мы прошли этот путь вместе с вами. Благодарю вас от всего сердца. Вы настоящие и лучшие! Удачи! Па-па,

– написала Светлана Вирт.

Ранее сообщалось, что Вересс может назначить Остапа Маркевича, а также появилась информация, что у 49-летнего Вирта уже есть вариант трудоустройства. Черкасский ЛНЗ хочет заменить Александра Ковпака более опытным тренером, и именно Юрий Вирт является приоритетным кандидатом на этот пост.

К слову. Вереск по итогам сезона-2022/2023 занял 13-е место, набрав в 30 турах 31 очко и сыграет переходные матчи за сохранение места в УПЛ против перволигового запорожского Металлурга.



