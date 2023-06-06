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Пресслужба Миная повідомила, що Володимир Шаран та клуб продовжують співпрацю. Обидві сторони задоволені результатами сезону, тому підписали новий контракт, термін дії якого закінчувався наприкінці розіграшу нинішнього чемпіонату.

Минай під керівництвом Шарана провів найкращий сезон в історії УПЛ

Разом із головним тренером нові угоди підписали і його помічники: асистент головного тренера Вадим Чернишенко, старший тренер Сергій Мізін, тренер воротарів Андрій Новак, лікар Олег Темник та фізіотерапевти Михайло Даньків й Анатолій Шишкін.

До цього Володимир Шаран очолював: Закарпаття, Карпати та Олександрію. З останньою командою і пов'язані найбільші успіхи тренера. Він у сезоні-2014/2015 вивів скромну команду з Першої ліги до УПЛ, а вже за 2 роки посів з нею 5 місце в еліті та відібрався до кваліфікації єврокубків. За підсумками сезону-2018/2019 олександрійці вперше посіли третє місце в УПЛ, що дало їм право зіграти в груповому раунді Ліги Європи. Це досі залишається найбільшим досягеннням клубу в історії.

Історія співпраці Шарана та Миная