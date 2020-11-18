Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко (64-5, 54 KO) продолжает удивлять своих фанатов, демонстрируя свои навыки в различных рода занятий.

На этот раз титулованный украинский боксер в своем инстаграме опубликовал фотографию верхом на лошади.

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"Я продолжаю исследовать новые вещи в жизни. Я попробовал верховую езду и был удивлен, насколько нужна координация тела и умственная ловкость. Новое уважение к ковбоям!", – написал Владимир.

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