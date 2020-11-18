Владимир Кличко показал, каким хобби увлекся на спортивной пенсии: фото
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко (64-5, 54 KO) продолжает удивлять своих фанатов, демонстрируя свои навыки в различных рода занятий.
На этот раз титулованный украинский боксер в своем инстаграме опубликовал фотографию верхом на лошади.
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"Я продолжаю исследовать новые вещи в жизни. Я попробовал верховую езду и был удивлен, насколько нужна координация тела и умственная ловкость. Новое уважение к ковбоям!", – написал Владимир.
Возвращение Владимира Кличко на ринг: Что известно
- Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.
- В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг.
- Сообщалось, что платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.
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