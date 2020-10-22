Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 44-летний Владимир Кличко в очередной раз намекнул на возвращение в профессиональный бокс.

На своей странице в инстагрме экс-боксер опубликовал фотографию после одного из своих победных поединков, сопроводив ее хэштегом "Возвращение", "Сила духа", "Управление вызовами".

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Хотя, вполне вероятно, таким образом Кличко решил поддержать Ломаченко, который проиграл титулы чемпиона мира WBA/WBC/WBO в легком весе в объединительном поединке Теофимо Лопесу.

Возвращение Владимира Кличко на ринг: что известно