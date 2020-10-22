Владимир Кличко снова намекнул на свое возвращение в бокс: фото
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 44-летний Владимир Кличко в очередной раз намекнул на возвращение в профессиональный бокс.
На своей странице в инстагрме экс-боксер опубликовал фотографию после одного из своих победных поединков, сопроводив ее хэштегом "Возвращение", "Сила духа", "Управление вызовами".
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Хотя, вполне вероятно, таким образом Кличко решил поддержать Ломаченко, который проиграл титулы чемпиона мира WBA/WBC/WBO в легком весе в объединительном поединке Теофимо Лопесу.
Возвращение Владимира Кличко на ринг: что известно
- Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.
- В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг.
- Сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.