Володимир Кличко знову натякнув на своє повернення в бокс: фото
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 44-річний Володимир Кличко в черговий раз натякнув на повернення в професійний бокс.
На своїй сторінці в інстагрмі ексбоксер опублікував фотографію після одного зі своїх переможних поєдинків, супроводивши її хештегом "Повернення", "Сила духу", "Управління викликами".
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Хоча, цілком ймовірно, таким чином Кличко вирішив підтримати Ломаченка, який програв титули чемпіона світу WBA/WBC/WBO у легкій вазі в об'єднавчому поєдинку Теофімо Лопесу.
Повернення Володимира Кличка на ринг: що відомо
- Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.
- У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.