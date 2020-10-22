Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 44-річний Володимир Кличко в черговий раз натякнув на повернення в професійний бокс.

На своїй сторінці в інстагрмі ексбоксер опублікував фотографію після одного зі своїх переможних поєдинків, супроводивши її хештегом "Повернення", "Сила духу", "Управління викликами".

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Хоча, цілком ймовірно, таким чином Кличко вирішив підтримати Ломаченка, який програв титули чемпіона світу WBA/WBC/WBO у легкій вазі в об'єднавчому поєдинку Теофімо Лопесу.

Повернення Володимира Кличка на ринг: що відомо