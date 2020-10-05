Кличко-младший попал к кандидатам на включение в Международный зал славы бокса
Легендарный украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко (64-5, 53 КО) стал кандидатом на включение в Международный зал славы бокса в 2021 году.
Избирателям будет разрешено выбрать до 5 человек. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт fighthubtv.
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Среди конкурентов Владимира – Тимоти Брэдли, Мигель Котто, Флойд Мейвезер-младший, Андре Уорд, Диего Корралес и другие боксеры.
Возвращение Владимира Кличко на ринг: что известно
- Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.
- В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи якобы Кличко планирует вернуться в ринг.
- Сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.
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