Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса, Владимир Кличко признался, что ему не потребуется длительная подготовка, если он решит снова вернуться в профессиональный бокс.

По словам украинца, он поддерживает форму, даже после завершения спортивной карьеры. Кличко-младшего цитирует klitschko-brothers.com.

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"Сейчас мой вес составляет 110 килограммов, как в мои лучшие годы боксерской карьеры. Восемь недель активных тренировок, и я мог бы вернуться в ринг", – отметил Владимир.

Владимир Кличко может вернуться на ринг?

Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.

Но до сих пор появляются слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Также сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.