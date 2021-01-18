Легендарний український боксер, один з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги, Володимир Кличко зізнався, що йому не буде потрібно тривала підготовка, якщо він вирішить знову повернутися в професійний бокс.

За словами українця, він підтримує форму, навіть після завершення спортивної кар'єри. Кличка-молодшого цитує klitschko-brothers.com.

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"Зараз моя вага становить 110 кілограмів, як в мої найкращі роки боксерської кар'єри. Вісім тижнів активних тренувань, і я міг би повернутися у ринг", – зазначив Володимир.

Володимир Кличко може повернутися у ринг?

Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.