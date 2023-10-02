"Я не готов умереть, я хочу жить ради Украины": Кличко о готовности уйти на фронт

Владимир Кличко высказал свою позицию по поводу сложного вопроса. Бывший боксер достойно доказал ответ.

Владимир Кличко признался, что не готов уйти на фронт. Но вот легендарный спортсмен уверен, что его ждет другая миссия.

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Достойно все объяснил

Владимир Кчичко посетил шоу доктора Маркуса Линца в Германии, где ему задали довольно сложный вопрос, касающийся готовности умереть за свое государство. Украинский атлет, в свою очередь, не растерялся и разумно обосновал свое мнение. В частности, легендарный боксер отметил, что он готов жить за свою страну, что, по его мнению, намного сложнее. К тому же спортсмен признался, что достаточно часто слышит подобный вопрос.

Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт. Вот в чем разница между русскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за Украину. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть. Также к последнему готовят и детей. Вы адаптируетесь. Вы привыкаете к этому. Вы переходите в "цифровой формат". Потому что благодаря "хорошей цифровизации" человек имеет возможность узнать, к чему готовится враг, и избежать трагедии.

– сказал Кличко.

К тому же Владимир рассказал, что слышал ряд историй о том, как русские солдаты с оружием или даже без рвутся в бой, в результате которого умирают. Впоследствии в подобные штурмы посылают все новых и новых бойцов, которых ждет идентичная судьба. Кличко отметил, что это взгляд на жизнь рабов, а украинцы совсем другие, поскольку мы свободные люди, поскольку те украинцы, которые находятся на фронте, они не мобилизованы, а добровольцы.

Более того, бывший боксер заверил, что нашим героям нужна "поддержка в тылу", однако почти каждый украинец учится обращаться с оружием, проходит курсы по тактической медицине и как вести себя во время обстрелов.

В интервью французскому изданию L'Equipe в 2015-м Владимир Кличко заявлял, что готов на фронте защищать территориальную целостность Украины от военной агрессии России.