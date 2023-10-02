Владимир Кличко признался, что не готов уйти на фронт. Но вот легендарный спортсмен уверен, что его ждет другая миссия.

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Достойно все объяснил

Владимир Кчичко посетил шоу доктора Маркуса Линца в Германии, где ему задали довольно сложный вопрос, касающийся готовности умереть за свое государство. Украинский атлет, в свою очередь, не растерялся и разумно обосновал свое мнение. В частности, легендарный боксер отметил, что он готов жить за свою страну, что, по его мнению, намного сложнее. К тому же спортсмен признался, что достаточно часто слышит подобный вопрос.

Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт. Вот в чем разница между русскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за Украину. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть. Также к последнему готовят и детей. Вы адаптируетесь. Вы привыкаете к этому. Вы переходите в "цифровой формат". Потому что благодаря "хорошей цифровизации" человек имеет возможность узнать, к чему готовится враг, и избежать трагедии.

– сказал Кличко.

К тому же Владимир рассказал, что слышал ряд историй о том, как русские солдаты с оружием или даже без рвутся в бой, в результате которого умирают. Впоследствии в подобные штурмы посылают все новых и новых бойцов, которых ждет идентичная судьба. Кличко отметил, что это взгляд на жизнь рабов, а украинцы совсем другие, поскольку мы свободные люди, поскольку те украинцы, которые находятся на фронте, они не мобилизованы, а добровольцы.

Более того, бывший боксер заверил, что нашим героям нужна "поддержка в тылу", однако почти каждый украинец учится обращаться с оружием, проходит курсы по тактической медицине и как вести себя во время обстрелов.

Любопытно. В интервью французскому изданию L'Equipe в 2015-м Владимир Кличко заявлял, что готов на фронте защищать территориальную целостность Украины от военной агрессии России.