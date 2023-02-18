Представляет не олимпийские ценности, а агрессора: Кличко уничтожил Баха за поддержку России

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал президента МОК Томаса Баха за намерения вернуть спортсменов из России в соревнования. Аргументация звезды мирового бокса более, чем убедительна.

Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко объяснил западным СМИ свою позицию по отношению к намерениям МОК вернуть атлетов из стран-агрессоров к международным соревнованиям. Украинский боксер в очередной раз отметил недопустимость таких действий.

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Кличко: Томас Бах не нейтрален

По мнению легенды бокса, своими заявлениями президент МОК Томас Бах только подыгрывает российской пропаганде. Таким образом, возникает логический вопрос, чьи интересы защищает уважаемый чиновник?

"Томас Бах все время говорит о нейтралитете МОК. Дело в том, что Томас Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности.

Российских и белорусских спортсменов не пускают? Да. Это не маленький конфликт. Это война, которая касается не только Украины. Если рухнет Украина, упадут и другие страны.

Это побудило бы атаковать другие страны и изменять границы. Российская пропаганда, объявленная война, знаки типа "Z" – это фашизм. Это видно по ненависти к другим нациям и поведению внутри России.

Речь идет об уничтожении Украины. Именно это Россия делает в Украине. Музеи, мемориалы, университеты, школы просто рушатся. С начала войны в 2014 году было похищено более 800 тысяч детей.

Детей депортировали без согласия родителей. А потом индоктринировали, главное русифицировали. Целью этих депортаций является наступление на украинскую культуру и предотвращение ее передачи. Это носит ярко выраженный геноцидный характер", – рассказал Кличко.

Бах поддерживает пропаганду и российских спортсменов

В недавнем обращении к Томасу Баху, Владимир Кличко предостерег функционера от роковой ошибки. Если комитет допустит россиян к соревнованиям, то станет соучастником преступления.

"К сожалению, он представляет не олимпийские ценности, а агрессора. Он поддерживает пропаганду, российских спортсменов, входящих в состав Минобороны РФ и принимавших участие в международных военных чемпионатах".

Но они также участвовали в зимних Олимпийских играх, и теперь планируют принять участие в следующих летних Играх. Этим пользуется русская пропаганда.

Российские спортсмены наверняка сейчас убивают украинцев, но потом сменят работу. Вы знаете поговорку: "Волк в овечьей шкуре". Мы, украинцы, знаем волка с 2014 года.

Но так называемый свободный мир слишком долго колебался. С 2014 года мы спрашивали: "Каковы были последствия аннексии Крыма Россией? Каковы последствия сбития малайзийского самолета?

Каковы последствия поддержки военных сил на востоке Украины, так называемых повстанцев, которые были манекеном российской центральной власти?"

Нас не услышали, и это продолжается, потому что никаких последствий не было", – заявил Кличко-младший.