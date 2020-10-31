Битий Тайсоном Ф'юрі легендарний український боксер Володимир Кличко вступив у полеміку з британцем у твіттері. Володимир Кличко відреагував на слова Ф'юрі, який заявив, що хоче надерти дупу Віталію Кличку.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував питання організації про те, як би виступав український ексчемпіон WBC і WBO Віталій Кличко у наші дні. Про це повідомляє 24 канал.

До речі: Тайсон Ф'юрі отримав сенсаційного суперника на наступний бій

Відповідь "Циганського короля" була лаконічна: "Хотів би надерти йому дупу теж", – написав Ф'юрі.

Реакція Володимира Кличка

Битий Тайсоном Ф'юрі колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відповів володарю пояса WBC. Володимир згадав, що Тайсон втік від реваншу з ним.

"Шанувальники, на жаль, схоже, Тайсон Ф'юрі знову зловживає речовинами. Історія показує, що він божеволіє з ірраціональними, сексистськими, расовими заявами.

Правда в тому, що "надерти дупу Кличку" – це фантазія для нього. "Тікати і ухилятися від реваншу з Кличком" буде більш точним. Друже, так просто скажи "ні", – написав Кличко.

Would of loved to kick his ass also. https://t.co/VQ3xarrXXk — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 30, 2020

Тайсон Ф'юрі 28 листопада 2015 року одноголосним рішенням суддів переміг Володимира Кличка, відібравши пояса IBO, WBA, WBO, IBF і The Ring.